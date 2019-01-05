В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность [ Редактировать ]
Фото: Вероника Границу
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о лавинной опасности в горах.
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
В частности, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидается значительная (3-й уровень) снеголавинная опасность.
Ранее мы публиковали фото заснеженных Карпат.
по теме
Prev Next
04 января 2019 06:38
На горнолыжном курорте украинцы упали с подъемника (фото)
Во время подъема на горнолыжном курорте Драгобрат у подъемника слетела подставка для лыж и сноубордов
01 января 2019 17:48
В Киеве резко изменится погода
Водителей призывают воздержаться от поездок на собственных автомобилях
31 декабря 2018 18:42
Новый год 2019: идеи оформления блюд к праздничному столу (фото)
Красиво подготовить и оформить новогодний стол - это самая ответственная и сложная задача
26 декабря 2018 14:18
Карпаты "замело" снегом: невероятные фото
Высота снежного покрова составляет 106 см