В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о лавинной опасности в горах.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

В частности, сообщается, что по данным Укргидрометцентра, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидается значительная (3-й уровень) снеголавинная опасность.

Ранее мы публиковали фото заснеженных Карпат.