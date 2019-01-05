В сети обнародовали текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Его обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибигана своей странице в Twitter.

"Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - подписал он соответствующий документ в Twitter.

В документе, в частности сказано: "... Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной".

"...Таким образом такое решенное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос,.. врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12", - говорится в документе.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Напомним, 5 января утром украинская делегация прибыла в столицу Турции для получения Томоса от Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. 6 января после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания будет вручен Томос.