Томос для Украины: обнародован текст (фото) [ Редактировать ]
В сети обнародовали текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Его обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибигана своей странице в Twitter.
"Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - подписал он соответствующий документ в Twitter.
В документе, в частности сказано: "... Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной".
"...Таким образом такое решенное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос,.. врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12", - говорится в документе.
Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.
Напомним, 5 января утром украинская делегация прибыла в столицу Турции для получения Томоса от Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. 6 января после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания будет вручен Томос.
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