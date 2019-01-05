У Стамбулі, у храмі святого Георгія, патріарх Варфоломій підписав Томос. Це документ про незалежність православної церкви України.

Урочисту церемонію відвідала і українська делегація на чолі з Президентом - Петром Порошенком. Як усе відбувалось? Про це - далі у сюжеті.

У храмі святого Георгія підписали так званий Томос, що надає автокефалію Українській церкві. Під час урочистої церемонії лунали молитви різними мовами. Співали й колядки - українською. Петро Порошенко, який прилетів у Стамбул для вручення грамоти, наголосив, що сьогоднішня подія - дуже важлива для України.

"Вітаю вас, Ваше Блаженство, з тою величезною місією, яку українці чекали багато поколінь, яка зараз лягла на ваші плечі. Ще раз наголошую, що ми будемо діяти виключно любов'ю і вірою. Я, читаючи передмову, книги Його Всесвятості, знайшов цікаві слова: "Війна во ім'я релігії - є війна проти релігії". Я дуже поділяю ваші слова, Ваше Всесвятосте і хочу сказати, що саме любов'ю і молитвою зараз об'єднується Україна. Це - великий день, велика подяка усім, хто долучився до цього. Ще раз - великі слова подяки від українського народу, від імені нашої нації, Ваше Всесвятосте, за величезну справу, яку ви зробили. І серед п'ятнадцяти зірок, автокефальних православних зірок - з'явилась зараз українська зірочка", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

На церемонії підписання Томосу був присутній і Митрополит Київський, який висловив подяку усім, хто прагнув, аби Українська Православна церква стала незалежною.

"Хочу засвідчити нашу подяку президенту України Петру Олексійовичу Порошенку і всім, хто разом із ним і під його керівництвом трудився і трудиться для того, щоби допомогти нам звершити мрію поколінь українських православних ієрархів, кліриків, ченців та мирян - мати єдину, помісну автокефальну православну церкву. Ім'я ваше, пане президенте, навіки увійде в історію українського народу і церкви поруч з іменами правителів наших князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Костянтина Острожського та гетьмана Івана Мазепи", - зазначив Епіфаній, Митрополит Київський.

Утім, сам документ українська православна церква поки не отримала. Усе триватиме протягом двох днів, вручення Томосу українській церкві відбудеться завтра. А вже 7 січня, на Різдво, під час літургії у Софії Київській охочі зможуть побачити документ на власні очі.