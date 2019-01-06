Какие знаки зодиака считают себя лучше других [ Редактировать ]
Рядом с вами всегда есть люди, которые искренне считают себя лучше других. Их такое отношение к окружающим вряд ли когда-либо изменится. Какие шесть зодиакальных знаков этим заметно грешат?Об этом пишет Flytothesky.ru.
1. Овен
Овен - чрезвычайно уверенный в себе знак, во всяком случае с внешней стороны. Этим людям присуще высокомерие. И когда они подавляют других, это происходит не от злобы или дурных намерений, а по причине чрезмерного эгоцентризма. Овны любят поучать и направлять, причем не самым доброжелательным образом. Нередко их "руководство" выглядит как унижение и доминирование.
2. Близнецы
Близнецы - это жуткие снобы, и они постоянно ищут удовольствий и всего самого статусного в жизни. К сожалению, как только они поднимаются хоть на одну ступень выше, то начинают надменно относиться к тем, кто, по их мнению, остался позади. Если вам нравится то, что Близнецы считают глупым и бесперспективным, будьте готовы услышать явные намеки в свой адрес о том, что вы неудачник.
3. Лев
У Льва есть склонность к снисходительности и высокомерию по отношению к другим. Все их действия могут стать довольно зрелищными и театральными, если они хотят привлечь к своей персоне внимание и покрасоваться перед публикой. Лев не против чужих мнений. Но он их считает абсолютно неверными. В мире существует только его, единственная правильная точка зрения.
4. Дева
Дева всегда находится на вершине мира… но только в своих мыслях и мечтаниях. Этот знак обладает огромными и амбициозными устремлениями. Ради них Дева способна даже пройти по головам других людей. Увы, но представители этого знака далеко не всегда получают то, что хотят, и это заканчивается горечью, унынием и разочарованием - а такие ощущения у Девы быстро трансформируются в снисходительность и внешнее выражение собственного превосходства.
5. Скорпион
Скажем так, Скорпион нередко ведет себя так, словно он снисходит к окружающим и делает огромное одолжение, общаясь с ними. В каком бы моральном, эмоциональном и материальном состоянии не находился Скорпион, вы можете быть уверены, что он все равно будет пытаться давить, руководить и манипулировать. Мало того, Скорпион может быть не только надменным человеком, но и позволять себе унижать и оскорблять других.
6. Стрелец
Почему этот добрый, милый, общительный и симпатичный знак считается высокомерным и снисходительным? Потому что для Стрельца нет создания более совершенного и великого, нежели он сам. Стрельцу также присущ "комплекс гуру". Это значит, что он буквально фонтанирует ценными указаниями и рекомендациями (к месту и не к месту), словно желая показать людям, что он намного компетентнее и интеллектуальнее, чем они.
Ранее мы писали, какие знаки зодиака ненавидят друг друга.
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