Как приготовить кутью на Рождество 2019 [ Редактировать ]
На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью. Это ритуальное блюдо варят из пшеничных зерен, реже из риса. К рождественской кутье принято подавать постное молоко из мака, грецких или лесных орехов. Также кутью обычно заправляют жидким медом или узваром. Несколько рецептов публикует "Сегодня".
В блюдо можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.
Классический рецепт кутьи
Ингредиенты:
1 стакан пшеницы
3 стакана воды
1/2 стакана мака
1/2 стакана порезанных орехов
1/2 стакана изюма
2 -3 ст. ложки меда
Рецепт приготовления:
- Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.
- Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду.
- Мак измельчить в кофемолке.
- Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой.
- Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.
- Подавать кутью холодной.
Кутья с изюмом и орехами в духовке
Ингредиенты:
2 стакана пшеницы
1 стакан мака
1/2 стакана сахара
3 ст.л. меда
щепотка соли
изюм
грецкие орехи
Рецепт приготовления:
- Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить.
- Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой.
- Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения.
- Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается.
- Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз.
- Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.
Кутья из риса
Ингредиенты:
1 стакан круглозерного риса
0,5 стакана мака
1 стакан очищенных грецких орехов
0,5 стакана изюма
мед
Рецепт приготовления:
- Рис отварить до готовности и остудить.
- Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.
- Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.
- Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.
- Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.
Кутья с курагой, изюмом и орехами
Ингредиенты:
350 г пшеницы
50-100 г мака
2-3 ст. л. меда
100 г грецких орехов или фундука
100 г изюма
100 кураги
Рецепт приготовления:
- Пшеницу помыть и замочить в воде на 2-3 часа.
- Затем отварить пшеницу на среднем огне 2.5-3 часа. Она должна стать мягкой, но не развариться.
- Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, а мак растереть до появления "макового молочка".
- К пшенице добавить мед по вкусу, перемешать.
- Изюм и курагу залить теплой водой, дать немного постоять.
- Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Немного остудить и порубить.
- К пшенице добавить мак, орехи, изюм и нарезанную курагу, перемешать.
Ранее мы писали, как приготовить узвар на Рождество 2019
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