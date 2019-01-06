На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью. Это ритуальное блюдо варят из пшеничных зерен, реже из риса. К рождественской кутье принято подавать постное молоко из мака, грецких или лесных орехов. Также кутью обычно заправляют жидким медом или узваром. Несколько рецептов публикует "Сегодня".

В блюдо можно добавлять сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

Классический рецепт кутьи

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

3 стакана воды

1/2 стакана мака

1/2 стакана порезанных орехов

1/2 стакана изюма

2 -3 ст. ложки меда

Рецепт приготовления:

- Пшеницу, подготовленную для кутьи, промыть и замочить в воде на 4 часа. Размокшую крупу залить водой и варить на слабом огне до готовности.

- Пшеница должна стать мягкой, но не развариться полностью. Если необходимо, в процессе варки подлить воду.

- Мак измельчить в кофемолке.

- Орехи порезать. Светлый изюм без косточек залить на 30 минут теплой водой.

- Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать.

- Подавать кутью холодной.

Кутья с изюмом и орехами в духовке

Ингредиенты:

2 стакана пшеницы

1 стакан мака

1/2 стакана сахара

3 ст.л. меда

щепотка соли

изюм

грецкие орехи

Рецепт приготовления:

- Четыре стакана воды довести до кипения. Добавить пшеницу и снова вскипятить.

- Откинуть пшеницу на дуршлаг, промыть холодной водой.

- Выложить в чугунок, залить водой (на два пальца выше уровня пшеницы), добавить соль и довести до кипения.

- Накрыть плотно крышкой и поставить в духовку, разогретую до 160 С. Через 30 минут выключить огонь и оставить в теплой духовке еще на 1,5-2 часа, пока вся вода не впитается.

- Мак промыть и залить кипятком на 2-3 часа. Потолочь с ступке (или растереть в блендере), пока не появиться "молочко". Важно хорошо растереть мак, чтобы он стал мягким. Всыпать сахар и перетереть еще раз.

- Добавить мак и мед к пшенице, хорошо перемешать. Всыпать распаренный изюм и дробленные грецкие орехи.

Кутья из риса

Ингредиенты:

1 стакан круглозерного риса

0,5 стакана мака

1 стакан очищенных грецких орехов

0,5 стакана изюма

мед

Рецепт приготовления:

- Рис отварить до готовности и остудить.

- Мак промыть, залить кипятком и дать остыть. Затем воду слить, мак перетереть в ступке, тщательно растирая пестиком, пока не появиться белое молочко. Можно пропустить мак через мясорубку или пробить в блендере, но в ступке консистенция получится более подходящая.

- Изюм промыть и залить на несколько часов горячей водой. Воду слить, изюм просушить.

- Орехи почистить, немного обжарить на сухой сковороде и покрошить, но не мелко – можно порезать ножом.

- Рис выложить в чашку, туда же добавить растертый мак, изюм и орехи. Все перемешать. В конце можно добавить мед или узвар.

Кутья с курагой, изюмом и орехами

Ингредиенты:

350 г пшеницы

50-100 г мака

2-3 ст. л. меда

100 г грецких орехов или фундука

100 г изюма

100 кураги

Рецепт приготовления:

- Пшеницу помыть и замочить в воде на 2-3 часа.

- Затем отварить пшеницу на среднем огне 2.5-3 часа. Она должна стать мягкой, но не развариться.

- Мак залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить, а мак растереть до появления "макового молочка".

- К пшенице добавить мед по вкусу, перемешать.

- Изюм и курагу залить теплой водой, дать немного постоять.

- Орехи очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковороде. Немного остудить и порубить.

- К пшенице добавить мак, орехи, изюм и нарезанную курагу, перемешать.

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