Незаконною називають автокефалію в українській православній церкві.

"Те, що зробив Стамбул, це ніяка не автокефалія, це просто очередна обманчива бумашка. Якщо ви читали, то там можна подивитися і зрівняти з Томосом, який дав патріарх Олєксій II для Української православної церкви. Варфоломій, я не можу назвати патріархом, після тих всіх подій, які він зробив для України. Підняв брат на брата. Це кабала, яка буде тяжким тягарем на плечах нашої держави і нашого народу. Це все створюється не для автокефалії. Не може бути в нас, як такої автокефалії, її ніхто нікому не дасть - соборіще беззаконних собралося, всі не рукоположні", - заявив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.