Під окупованим Донецьком ялинка стоїть у бомбосховищі

Протягом доби, до 18.00, порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не було. Попри погіршення погодних умов, українські військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення. Як військові готуються до Святвечора - розкаже Геннадій Вівденко.

Під окупованим Донецьком ялинка стоїть у бомбосховищі. Проте в кількох дятках метрах неспокійно. Родинне християнське свято ще до ранку намагалися зіпсувати проросійські найманці.

"Працюють хаотично, але дуже часто. Кілька разів на день по любому провокації - стрілковим і крупними калібрами", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.

Методично з гранатометів та протитанкових систем ворог хоче зруйнувати наші укріплення. Бійці ЗСУ відзначають: ворог цілеспрямовано намагається позбавити українських піхотинців захисних споруд.

"Це точно прицільно стараються розбирати позиції. Стараються бити мішки, ящики. Точечно, щоб знищити нашу позицію повністю. Тому приходиться відновлювати і будувати нову позицію", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.

Атакував ворог також у Приазов'ї й трохи північніше Донецька - в районі авдіївськоі промзони, в укріпрайонах поблизу шахти Бутівка та колишньої бази ППО "Зеніт" - неподалік зруйнованого донецького аеропорту. Перед Святвечором українські військові відповіли противнику вогнем. За даними розвідки, один найманець загинув.

"Противника намагаємося не провокувати, але намагаємось відповідати достойно, тобто адеватна відповідь. Бояться нас", - говорить Андрій, офіцер 93 механізована бригада "Холодний яр".

Й цього року тут не обійдеться без різдвяного вертепу. Групи волонтерів вже на шляху до передової.