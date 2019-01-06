Війна на Донбасі: як військові готуються до Святвечора? [ Редактировать ]
Протягом доби, до 18.00, порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не було. Попри погіршення погодних умов, українські військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення. Як військові готуються до Святвечора - розкаже Геннадій Вівденко.
Під окупованим Донецьком ялинка стоїть у бомбосховищі. Проте в кількох дятках метрах неспокійно. Родинне християнське свято ще до ранку намагалися зіпсувати проросійські найманці.
"Працюють хаотично, але дуже часто. Кілька разів на день по любому провокації - стрілковим і крупними калібрами", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.
Методично з гранатометів та протитанкових систем ворог хоче зруйнувати наші укріплення. Бійці ЗСУ відзначають: ворог цілеспрямовано намагається позбавити українських піхотинців захисних споруд.
"Це точно прицільно стараються розбирати позиції. Стараються бити мішки, ящики. Точечно, щоб знищити нашу позицію повністю. Тому приходиться відновлювати і будувати нову позицію", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.
Атакував ворог також у Приазов'ї й трохи північніше Донецька - в районі авдіївськоі промзони, в укріпрайонах поблизу шахти Бутівка та колишньої бази ППО "Зеніт" - неподалік зруйнованого донецького аеропорту. Перед Святвечором українські військові відповіли противнику вогнем. За даними розвідки, один найманець загинув.
"Противника намагаємося не провокувати, але намагаємось відповідати достойно, тобто адеватна відповідь. Бояться нас", - говорить Андрій, офіцер 93 механізована бригада "Холодний яр".
Й цього року тут не обійдеться без різдвяного вертепу. Групи волонтерів вже на шляху до передової.
по теме
Війна на Донбасі: як військовослужбовці готуються до Нового року?
Передноворічне затишшя на Донбасі. За минулу добу бойовики лише один раз порушили режим припинення вогню в районі селища Новотошківське Луганської області. Вони обстріляли позиції наших військових із БМП. Втрат серед наших армійців немає
"Новорічне перемир'я": на Донбасі бойовики стріляють з гранатометів
Попри новорічний режим тиші, за останню добу бойовики двічі його порушили. Позиції наших військ обстріляли з гранатометів різних систем у районі селища Залізне на Горлівському напрямку, а також населеного пункту Гнутове на Маріупольському
Війна на Донбасі: жінки захищають кордон України
Українські військові і далі тримають оборону на Донбасі. Сьогодні бойовики обстрілювали їх п'ять разів, у районі Гнутового били із забороненої зброї. Нашим армійцям доводиться відповідати вогнем. І серед тих, хто дає відсіч не лише чоловіки
На Донбасі бойовики зазнали втрат
Одного армійця поранено минулої доби на сході країни. Російські бойовики відкривали вогонь 5 разів. Із мінометів, зокрема і важких, били по Кримському та Золотому-4 на Луганщині. З гранатометів обстріляли позиції військових під Авдіївкою
На Донбасі зросла кількість ворожих обстрілів
На сході країни знову зросла кількість ворожих обстрілів. Минулої доби найманці здійснили двадцять вогневих нальотів, били на всіх напрямках, трьох українських бійців поранено. Бойовики активно застосовували міномети, зокрема і важкі 120 калібру. Найбільше мінометних ударів зафіксовано поблизу Кримського на Луганщині
На Донбасі бойовики зазнали втрат
Бойовики активно застосовували міномети, зокрема і важкі 120 калібру. Найбільше мінометних ударів зафіксовано поблизу Кримського на Луганщині. У штабі Операції Об'єднаних сил кажуть: українські армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь