Военные в Габоне взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где зявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе. Об этом сообщает BBC News.

#Gabon people in the streets, rejoicing. Internet seems to have been shut down to prevent communication. pic.twitter.com/xiXIuJjmne — CGR.NewYork (@CGR_newyork) 7 января 2019 г.

События произошли рано утром в Либревиле. Сообщается, что в радиоэфире военные заявили о том, что пришло время "восстановить демократию" в стране. Кроме того, они вспомнили новогоднее обращение президента Габона, в котором тот уверял, что чувствует себя хорошо и может продолжать руководить страной.

"Это еще более усилило сомнения в его способности принять на себя обязанности президента республики", - отметил лидер так называемого "Патриотического движения сил обороны и безопасности Габона" Келли Ондо Обианг, добавив, что народ должен "взять на себя ответственность за свою судьбу".

Военные призвали коллег взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "в интересах нации".

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