Томос об автокефалии, который вечером 6 января самолетом привезли в Киев, вновь увезут в Стамбул, поскольку его должны подписать все члены Синода ВП.

Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, сообщает "Страна".

"Томос будет до вечера (понедельника, 7 января – Прим.Ред.) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем – Прим.Ред.). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник, 7 января 2019 в Киеве.

В понедельник, 7 января, Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор. Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София"). Он будет выставлен 7 января до 19:00.