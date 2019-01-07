Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве в Одесской области.

Об этом сообщает на Facebook начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

По его словам, оперативники задержали подозреваемого в убийстве четырех жителей Измаильского района. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства убийства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в частном доме в одном из сел Измаильского района обнаружили тела четырех человек с признаками насильственной смерти. Среди погибших - хозяин дома, женщина и еще двое мужчин. В связи с инцидентом весь состав местной полиции подняли по тревоге.

По данным местных СМИ, на телах жертв обнаружены колото-резаные раны от ножа и топора. В преступлении подозревается сожитель женщины, мотивом могла стать ревность. Также сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".