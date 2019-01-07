В больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семеро пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море. Об этом сообщается в Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Сообщается, что в результате крушения корабля пострадали моряки Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко. Все они находятся в больницах Самсуна.

Ранее мы публиковали видео крушения корабля.