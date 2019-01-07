Кораблекрушение у берегов Турции: опубликован список пострадавших украинцев [ Редактировать ]
В больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семеро пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море. Об этом сообщается в Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.
Сообщается, что в результате крушения корабля пострадали моряки Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко. Все они находятся в больницах Самсуна.
Ранее мы публиковали видео крушения корабля.
по теме
Поблизу Туреччини затонуло судно з українцями: є загиблі та поранені
Місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал SOS, однак допомогти всім не встигли
Смертельное кораблекрушение у берегов Турции: появилось видео
У северного побережья Турции в Черном море затонуло судно, в экипаже которого - девять граждан Украины
Крушение судна в Черном море: число погибших возросло
Всего на борту были 13 человек
Десантный корабль ВМС США направился в Черное море
Командование 6-го оперативного флота Военно-морских сил США заявило, что американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) направляется в акваторию Черного моря
В Турции в результате масштабного ДТП столкнулись 10 автомобилей
На юге Турции, в городе Адана, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись 10 автомобилей, 7 человек получили ранения