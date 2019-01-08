8 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
8 января - 8-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 357 дней.
Собор Пресвятой Богородицы
Праздник имеет древнее происхождение. Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.
Официально празднование Собора Пресвятой Богородицы было установлено на Шестом вселенском соборе в 681 году.
Именины 8 января
Католические: Або, Аполлинарий, Гудула, Лукиан, Пега, Северин, Торфинн
Православные: Або, Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай.
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