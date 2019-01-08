А з серпня 2017 змінило його на панамський

Вантажне судно, яке затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з російського порту "Азов" до порту "Самсун", і могло доправляти вугілля з ОРДЛО. Про це заявили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Там зокрема зауважили, що російський порт "Азов" у Ростовській області часто використовують для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до Туреччини та інших країн.

За даними міністерства, до літа 2017 року судно ходило під російським прапором. А з серпня 2017 змінило його на панамський.