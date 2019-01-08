У Краматорськ прибула гуманітарна допомога з Франції

На передовій сьогодні майже тихо. Станом на 18 годину бойовики відкривали вогонь лише один раз - біля хутора Вільного на Луганщині. Ніхто з українських військових не постраждав. Тим часом у Краматорськ прибула гуманітарна допомога від французьких волонтерів. Вона призначена як для армійців, так і для мирних жителів. Що привезли?