Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму Twitter список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецьких берегів. Також дипломат повідомив, що у лікарні в місті Самсун їх відвідали консул та представники української громади.

За його словами, стан моряків задовільний. Посол подякував турецьким фахівцям, адже людей урятовано після 5 годин перебування у крижаній воді.

Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло торгове судно Volgo Balt 214. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них - четверо українців. Іще сімох наших земляків госпіталізували. Дипломати кажуть, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал SOS, проте усім допомогти не встигли.

"Судно не витримало удару хвилі. Але зараз триває дослідження цієї проблеми і власне причин, які зумовили цю трагедію, будуть визначені експертною групою фахівців. Місцева влада надає максимально вичерпну допомогу. Вживаються комплексні заходи. В лікарні потерпілі моряки отримують усю повну медичну допомогу. Їх відвідав у медичному закладі голова провінції. Зараз на місце прибув консул України. Тіла чотирьох громадян України, які загинули підняті наповерхню. Зараз триває процедура їх упізнання", - заявив Василь Кирилич, заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України.