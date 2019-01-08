Негода паралізувала частину шляхів у Запорізькій області [ Редактировать ]
Негода паралізувала частину шляхів у Запорізькій області. Через снігові замети обмежено рух транспорту на окремих відтинках траси "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ".
Напередодні рятувальники вивільнили із заметів 120 автівок, зокрема, маршрутки та кілька машин швидкої допомоги. На ускладнених ділянках працюють тягачі та снігоприбиральна техніка.
Сьогодні опади ослабнуть, але ситуація на автошляхах залишатиметься складною, - попереджають у ДСНС.
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