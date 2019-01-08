Війна на Донбасі: жінки захищають кордон України

Українські військові і далі тримають оборону на Донбасі. Сьогодні бойовики обстрілювали їх п'ять разів, у районі Гнутового били із забороненої зброї. Нашим армійцям доводиться відповідати вогнем. І серед тих, хто дає відсіч не лише чоловіки