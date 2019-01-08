На Донбасі бойовики зазнали втрат [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Найманці обстрілювали позиції армійців 5 разів.
Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь бійці знищили чотирьох бойовиків, іще двох поранили.
Сьогодні вночі ворожих обстрілів не зафіксовано, - повідомили у штабі.
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