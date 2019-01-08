При крушении грузового судна Volgo-Balt 214 у берегов Турции в Черном море погибли граждане Украины. Их имена Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информацию посла Украины в Турции Андрея Сибиги и опубликованную накануне судовую роль сухогруза.

Накануне журналист Андрей Клименко опубликовал судовую роль Volgo-Balt 214, согласно которой экипаж состоял из 11 украинцев и двух граждан Азербайджана.

Позже посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что в катастрофе выжили Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко.

Таким образом, четверо граждан Украины, о гибели которых сообщалось накануне, это Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик.

Ранее мы публиковали видео крушения корабля.