В Китае, в Пекине, мужчина напал на учеников одной из начальных школ. В результате инцидента ранены 20 детей. Об этом сообщает ABCNews.

По информации CGTN, инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.

Трое из раненых детей находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Вене напали на церковь.