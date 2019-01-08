Мужчина напал на школу, ранены 20 детей [ Редактировать ]
Фото: flickr.com swshiu
В Китае, в Пекине, мужчина напал на учеников одной из начальных школ. В результате инцидента ранены 20 детей. Об этом сообщает ABCNews.
По информации CGTN, инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.
Трое из раненых детей находятся в критическом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Вене напали на церковь.
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