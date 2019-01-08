Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз [ Редактировать ]
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон снова беременна. Об этом сообщают британские СМИ, пишет tochka.net. Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в четвертый раз. Как сообщает пресса, официально о беременности Кейт Кенсингтонский дворец объявит через пару дней.
Слухи о том, что Кейт Миддлтон беременна, косвенно подтвердились, когда монаршие супруги впервые в этом году отправились в церковь. Герцогиня Кембриджская надела голубое пальто, в котором она появлялась ранее, будучи беременной третьим ребенком ребенком – принцем Луи.
Стоит отметить, что ранее Кейт Миддлтон рассказывала, что не исключает появление на свет четвертого ребенка. Как утверждают инсайдеры, Кейт Миддлтон хочет оттянуть новость о беременности, так как попросту не хочет отвлекать внимание от беременности Меган Маркл.
Ранее мы писали, что Меган Маркл уличили в сговоре.
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