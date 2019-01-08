Улыбался и стоял рядом с Луценко: Евгений Карась показал фото с презентации Томоса в Украине [ Редактировать ]
Лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась выложил фото со своего похода на Рождественскую литургию Софийский собор в Киев, когда там развернули и закрепили свиток с черновиком Томоса.
На снимке с церемонии видно, что Евгений Карась стоит рядом с генпрокурором Украины Юрием Луценко и широко улыбается, глядя на происходящее вокруг. Кроме того, в кадр попали президент Украины Петр Порошенко и еще ряд первых лиц страны.
Напомним, Томос из Киева опять увезут в Стамбул, на нем не хватает подписей.
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