Лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась выложил фото со своего похода на Рождественскую литургию Софийский собор в Киев, когда там развернули и закрепили свиток с черновиком Томоса.

На снимке с церемонии видно, что Евгений Карась стоит рядом с генпрокурором Украины Юрием Луценко и широко улыбается, глядя на происходящее вокруг. Кроме того, в кадр попали президент Украины Петр Порошенко и еще ряд первых лиц страны.

Напомним, Томос из Киева опять увезут в Стамбул, на нем не хватает подписей.