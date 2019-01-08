Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці обстрілювали наші позиції 5 разів.

Били з гранатометів різних систем, велико-каліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вогнем у відповідь, українські бійці знищили чотирьох бойовиків, іще двох поранили.

Сьогодні вночі ворожих обстрілів не зафіксовано, - повідомили у штабі.