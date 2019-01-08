Берегова охорона Туреччини відшукала тіла трьох моряків, які загинули під час аварії судна у Чорному морі, біля берегів країни. Одного з загиблих ідентифікували як громадянина України, упізнання ще двох триває.

Про це у Твіттері повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Нагадаю, напередодні в цьому районі затонуло торгове судно Volgo-balt 214. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них четверо українців. Іще сімох наших земляків госпіталізували. За словами українського дипломата, стан уцілілих моряків задовільний. У лікарні їх відвідали консул та представники української громади.

І про інші надзвичайні події дивіться далі в нашому огляді.

Влада Туреччини закрила протоку Босфор для проходження суден - через сніг і низьку видимість. Про це повідомляє один з портових операторів країни. Коли рух протокою буде відновлено - наразі невідомо.

Босфор і Дарданелли є ключовими транзитними точками для експорту нафти і зерна з портів Чорного моря. Їх закриття призводить до перебоїв із поставками нафти з Росії, Казахстану та Азербайджану.

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У столиці Китаю - Пекіні - співробітник школи із молотком напав на учнів початкових класів. Постраждали 20 дітей, троє з них - у лікарні у критичному стані. Нападника затримали на місці.

За попередніми даними зловмисник виконував технічні роботи у школі за тимчасовим контрактом, термін якого збігає наприкінці січня. Коли керівництво компанії відмовилося продовжувати договір та почало шукати нового кандидата - чоловік вирішив помститися на дітях.

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Масштабна залізнична аварія сталася у Південно-Африканській республіці. У місці Преторія зіткнулися 2 потяги. Від отриманих травм загинули троє людей, ще понад дві сотні - постраждали.

Загалом на момент інциденту в обох поїздах перебувало близько 800 пасажирів. Після зіткнення один із них зійшов з рейок. Рятувальники намагаються дістатися людей, які застрягли в понівечених вагонах.

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В Індії розпочався загальнонаціональний страйк. На вулиці країни вийшло близько 200 мільйонів людей. Триватиме акція 2 дні. Ініціювали її лідери місцевих профспілок і лівих рухів. До них приєдналися працівники промислового, банківського, страхового і транспортного секторів.

Також страйкують студенти, фермери і журналісти. Вимагають підвищення мінімальної оплати праці і пенсії, посилення соціальних гарантій та захисту від безробіття. В окремих випадках протести переростають в акти насильства і зіткнення з поліцією. Подекуди - через страйк заблоковано рух потягів та автотранспорту.