Сергія Капліна зареєстрували кандидатом у президенти України [ Редактировать ]
Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. Посвідчення отримали самовисуванець - Віталій Скоцик, лідер "Суспільно-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, Андрій Садовий - від "Самопомочі". Офіційним учасником виборчих перегонів став і лідер соціал-демократичної партії - Сергій Каплін.
Сам Каплін сьогодні заявив, шо вважає себе висуванцем від простих людей: робітників, селян, пенсіонерів. У своїй передвиборчій програмі обіцяє підняти рівень життя населення, зокрема знизити ціну на газ та підняти мінімальну пенсію і заробітну плату.
"Ми йдемо з чіткою праграгматичною проукраїнською патріотичною програмою, яка називається соціальний курс "За простих людей" вона передбачає зниження ціни на газ у 4 рази уже у 2019 році мінімальну заробітну плату на рівні не нижче 10 тисяч гривень, мінімальну пенсію у 19 році не нижче п'яти тисяч гривень і з перспективою динамічного, реального послідовного зростання протягом кожного кварталу", - говорить Сергій Каплін, лідер Соціал-демократичної партії України.
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