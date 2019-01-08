Зігрітися в негоду. Через різке зниження температури пункти обігріву в столиці працюють в посиленому режимі. Про це повідомили в КМДА. В таких місцях можна відпочити, зігрітися, та отримати теплий одяг. Чи так все насправді? Дізнавалися наші журналісти.

У Києві - до мінус 12 градусів. Тим часом у КМДА звітують у всіх районах столиці працюють 22 пункти обігріву. вони облаштовані у приміщеннях колишніх ЖЕКів, лікарнях і соціальних центрах. кін Іки за адресою, вказаною на сайті. Знаходимо потрібний заклад. У приміщенні й справді тепло та комфортно. Гостям пропонують печиво й гарячий чай.

"З холоду, коли прийде людина. щоб було що поїсти. Якщо бачимо - людина довше. то можемо запропонувати тарілку супу, кусочок хліба", - говорить Галина Вітавська, директор Центру соціального обслуговування Солом'янського району.

"Тут дуже добре, дякую. І подарки дають. І їсти дають", - говорить Любов, мешканка Києва.

Є ще одна важлива послуга - можливість скористатися банком одягу. Людям видають прості, але теплі речі. Можна отримати тут і першу медичну допомогу.

"Приходить, я хочу сказати, по-різному. Це все залежить від погоди. Вчора було 8 людей, сьогодні - 3, це - четверта. Що ще буде до вечора, ми не знаємо. Але люди йдуть", - говорить Галина Вітавська, директор Центру соціального обслуговування Солом'янського району.

Хоча місцева влада створила 22 пункти обігріву, лише 3 з них працюють цілодобово - більшість же зачиняється до вісімнадцятої години. А ось в цей пункт обігріву в Святошинському районі столиці ми приїхали без попередження. На столі теж є печиво і чай. Востаннє люди зверталися сюди по допомогу ще 2 січня - хоча на столичних вулицях мерзнуть тисячі безхатченків. Більше того - саме цей пункт працює цілодобово, однак заночувати тут не зможе ніхто.

"Ну сидять - 4 години сидять. Ну спать - у нас немає ж де", - говорить Галина Андріївна, черговий працівник.

Пункти обігріву при ЖЕКах і лікарнях не вирішують проблем тих, кому немає куди піти на ніч. Так вважає волонтер Юрій Ліфансе, який більше 10 років допомагає безпритульним.

"Щотижня ми виходимо, щоб принести їжу, принести ліки, одяг. Небезпечна температура - це не -13, це вже 0 градусів. Пункти обігріву мають працювати не тільки в екстримальних ситуаціях. Найбільша відповідальність лежить на громадському суспільстві. тобто - громадянах", - говорить Юрій Ліфансе, волонтер.

Допомогти просто, кажуть волонтери. Принести теплі речі, повідомити. Де є пункти обігріву. Тим самим врятувати чиєсь життя. Притулок, який працює цілодобово, в Києві теж є - на вулиці Жилянській. Щоночі тут приймають пів сотні людей.

"До мене прийшли на минулому тижні - це переселенці-хлопці. Одному - 90 року. інший 92 року. Всі приїжджають до столиці у пошуках кращої долі, щоб тут щось віднайти", - говорить Дмитро Опалєв, завідуючий Всеукраїнського благодійного фонду "Деполь Україна".

"Зимовий час, їм просто нікуди діватися цим людям. Ще в літній час вони можуть десь перебувати- в парках, біля водойм".

Тим часом синоптики попереджають - найближчі дві доби температура у столиці вночі опускатиметься нижче 14 градусів. А влада обіцяє - працюватимуть пункти обігріву до кінця березня - навіть якщо морози спадуть.