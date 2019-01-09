Дональд Трамп обратился к нации из Овального кабинета (видео) [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп впервые обратился к нации из Овального кабинета. Его речь была посвящена ситуации на границе с Мексикой, которую хозяин Белого дома оценивает как "гуманитарный кризис и проблему нацбезопасности".
9 января 2019 г.
Из-за того, что Демократическая партия не согласна включить в бюджет-2019 5 млрд долларов для строительства стены на американо-мексиканской границе, в США с 22 декабря продолжается "шатдаун" (приостановка работы правительства). По состоянию на среду, 9 января, федеральные учреждения не работают уже 18 дней.
В США опасались, что Трамп объявит режим "чрезвычайного положения", что позволило бы ему начать строительство стены на южной границе без одобрения Конгресса, потратив на это необходимые 5,6 млрд долларов из фондов, которые предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях.
Президент США на такой шаг не решился. Вместо этого он призвал к совести демократов, напомнив им, что нелегальная иммиграция бьет по американской экономике и является причиной наркотрафика.
Он напомнил, что согласен строить стальную стену вместо бетонной. В декабре 2018 года Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных реек. И потребовал у Конгресса 5 миллиардов долларов на ее строительство.
Демократы в Конгрессе согласны дать только 1,3 млрд долларов. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что члены ее партии считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей". И напомнила, что во время президентской кампании Трамп обещал, что стену построит Мексика.
Трамп задает риторический вопрос, почему же нелегально строить стену.
"Почему тогда политики строят стены вокруг своих домов? Они делают это не потому, что ненавидят людей снаружи этих стен, а потому что любят людей внутри их. Единственное, что аморально здесь - быть политиками, которые ничего не делают и продолжают позволять тысячам людей оставаться жертвами нелегальной миграции", - заявил Трамп.
Ранее мы сообщали о том, что США готовы полностью закрыть границу с Мексикой.
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