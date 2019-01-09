Трудно представить свой день без чая в холодный зимний день. Этот напиток согревает и дарит прекрасный вкус. Однако далеко не все знают, что пить чай горячим может быть опасно для здоровья. О том, чего стоит опасаться пишет Tvoymalysh.

Горячий чай приводит к кровотечениям

Привычка сделать себе чай и, не дожидаясь его охлаждения сразу выпить, может привести к ожогам носоглотки. Так вы сделаете свои сосуды тонкими, что рано или поздно обернется кровотечением. Прибавьте к этому, что горячий пар от чашки тоже не способствует сужению сосудов, то есть, кровь из носа - нередкое явление среди любителей свежего чая.

Чтобы избежать этой напасти следует дождаться, пока температура напитка не достигнет 60 градусов. Эта температура считается оптимальной для питья. Кстати, чтобы ее дождаться, потребуется не больше 7 минут после того, как заварен чай.

Горячий чай приводит к разрушению костей и зубов

Слишком крепкий и горячий чай заставляет содержащийся в нем фтор усваиваться очень быстро. А в больших количествах он очень вреден для целостности твердых тканей человеческого тела.

Вопреки уверениям рекламы, фтор разрушает зубы и кости при его неконтролируемом употреблении. Чай можно пить не больше 5 чашек в день, чтобы не спровоцировать остеопороз из-за избытка фтора.

Чай вредит печени

А точнее, ее кроветворящей функции. Но не весь чай, а травяной, особенно с ромашкой и мать-и-мачехой. А все из-за пирролизидиновых алкалоидов, растительных токсинов, которые вырабатываются во время цветения. В принципе, их доза в чае невелика, но если вы злоупотребляете травяными чаями, то умерьте пыл и дозу.

Особенно важно сократить количество травяного чая в рационе беременных и кормящих мам, так как алкалоиды проникают в грудное молоко и кровеносную систему вынашиваемого малыша.

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