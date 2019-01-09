У столиці через грип закрили одну зі шкіл на карантин. Навчання тимчасово припинили у 37 класах. Коли продовжать - поки що невідомо.

Нагадаємо, за останній тиждень 2018 року на грип та ГРВІ захворіло близько 190 тисяч українців. Утім, епідемії грипу в Україні немає, а рівень захворювань, починаючи з цього тижня знижується, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.