У Києві через грип закрили школу на карантин [ Редактировать ]
У столиці через грип закрили одну зі шкіл на карантин. Навчання тимчасово припинили у 37 класах. Коли продовжать - поки що невідомо.
Нагадаємо, за останній тиждень 2018 року на грип та ГРВІ захворіло близько 190 тисяч українців. Утім, епідемії грипу в Україні немає, а рівень захворювань, починаючи з цього тижня знижується, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
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