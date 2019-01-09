На артиста студии "Квартал 95" Евгения Кошевого напали. Об этом сообщает "Политека".

"Недавно была ситуация. Мы остановились на заправке. Следом остановилась машина, вышли несколько чертей и говорят:

"Ну шо, пацаны, устроим КВН?!" Мы им: "Давайте вы поедете своей дорогой, мы - своей". И тут они почему-то начали нас обгонять, поджимать, тыкать стволом в окно. Типа хотели сфотографироваться. Есть люди, которых алкоголь просто убивает. А если еще и ствол есть, да куча пьяных пацанов, то почему бы не пуститься во все тяжкие и не поехать кого-нибудь лупануть?! Это скотство и трусость, я считаю", - сообщил Евгений Кошевой.

Несмотря на все, передряга кончилась нормально. Также мужчина заметил, что жестких ситуаций и агрессивных людей он уже давно не страшится.

"Был случай, после которого я ничего и никого не боюсь. Я разочаровался в людях. Как говорила черепаха Тортилла Буратино: "Драться надо - так дерись!" - подытожил комик.

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