Померла найстаріша жителька США [ Редактировать ]
Найстарша жителька США Лессі Браун померла у віці 114 років. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на родичів жінки.
Браун народилася 1904 року у штаті Джорджія та виросла на фермі. В останні роки жила в будинку однієї з трьох доньок в американському місті Клівленд-Гайтс.
Родичі вважали, що причина її довголіття - часте споживання популярного у США батату - так званої "солодкої картоплі".
Найстарішою американкою Браун стала лише торік 9 травня. Того дня, теж у віці 114 років, померла Дельфін Гібсон зі штату Пенсильванія.
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