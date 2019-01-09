Найстарша жителька США Лессі Браун померла у віці 114 років. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на родичів жінки.

Браун народилася 1904 року у штаті Джорджія та виросла на фермі. В останні роки жила в будинку однієї з трьох доньок в американському місті Клівленд-Гайтс.

Родичі вважали, що причина її довголіття - часте споживання популярного у США батату - так званої "солодкої картоплі".

Найстарішою американкою Браун стала лише торік 9 травня. Того дня, теж у віці 114 років, померла Дельфін Гібсон зі штату Пенсильванія.