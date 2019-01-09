В ночь на среду, 9 января, в Днепровском районе Киева из огнестрельного оружия подстрелили мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении.

Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу.

По информации врачей, вызов поступил к ним около полуночи. На месте инцидента медики обнаружили 22-летнего мужчину с ранением лица и туловища.

По словам свидетелей, мужчина вышел на улицу покурить, когда злоумышленник по неизвестным причинам выстрелил у него из огнестрельного оружия. Сейчас мужчина находится в больнице.

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