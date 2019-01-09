На Буковині локомотив протаранив мікроавтобус [ Редактировать ]
Одразу кілька масштабних ДТП сталися цієї ночі в Чернівецькій області. В одному з сіл локомотив протаранив мікроавтобус. Водій та пасажирка із численними травмами зараз у лікарні.
А в райцентрі Сторожинець внаслідок аварії постраждали восьмеро людей. Водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де врізався в мінівен. Водії та пасажири обох машин - травмовані. Серед них - семирічний хлопчик. Усіх доправили до лікарні.
"Медичне освідчення показало, що кермувальник легковика був п'яний. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.286. Поліція встановлює всі обставини пригоди", - говорить Мар'яна Алексієвич, інспектор відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
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