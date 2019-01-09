Водій та пасажирка із численними травмами зараз у лікарні

Одразу кілька масштабних ДТП сталися цієї ночі в Чернівецькій області. В одному з сіл локомотив протаранив мікроавтобус. Водій та пасажирка із численними травмами зараз у лікарні.

А в райцентрі Сторожинець внаслідок аварії постраждали восьмеро людей. Водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де врізався в мінівен. Водії та пасажири обох машин - травмовані. Серед них - семирічний хлопчик. Усіх доправили до лікарні.

"Медичне освідчення показало, що кермувальник легковика був п'яний. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.286. Поліція встановлює всі обставини пригоди", - говорить Мар'яна Алексієвич, інспектор відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області.