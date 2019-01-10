Звільнений з іранської в'язниці моряк Андрій Новичков сьогодні повертається в Україну. Літак із ним має прибути о 8 ранку.

Нагадаємо, два роки тому у Південно-Китайському морі у Новичкова виник конфлікт з одним з іранських матросів - той намагався вдарити українця, після чого вистрибнув за борт.

Андрія доправили в Іран та вимагали зізнатися в убивстві. За місцевим законодавством, українцеві загрожувала страта.

Про його звільнення повідомив Петро Порошенко два дні тому.