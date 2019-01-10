Звільнений з іранської в'язниці моряк повертається в Україну [ Редактировать ]
Звільнений з іранської в'язниці моряк Андрій Новичков сьогодні повертається в Україну. Літак із ним має прибути о 8 ранку.
Нагадаємо, два роки тому у Південно-Китайському морі у Новичкова виник конфлікт з одним з іранських матросів - той намагався вдарити українця, після чого вистрибнув за борт.
Андрія доправили в Іран та вимагали зізнатися в убивстві. За місцевим законодавством, українцеві загрожувала страта.
Про його звільнення повідомив Петро Порошенко два дні тому.
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