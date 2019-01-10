Украинская делегация обнародовала список из 16 участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на песенный конкурс Евровидение 2019 года. Об этом сообщается на странице организаторов в Тwitter.

Полный список выглядит следующим образом:

Brunettes Shoot Blondes

Braii

YUKO

Freedom Jazz

KHAYAT

BAHROMA

LETAY

KAZKA

TAYANNA

IVAN NAVI

ANNA MARIA

LAUD

ЦЕШО

The Hypnotunez

VERA KEKELIA

KiRA MAZUR

You’ve been waiting for this! 🎉



Participants of #Vidbir2019:



1. KAZKA

2. Brunettes Shoot Blondes

3. IVAN NAVI

4. LETAY

5. The Hypnotunez

6. Freedom Jazz

7. Braii

8. VERA KEKELIA

9. TAYANNA

10. BAHROMA

11. LAUD

12. YUKO

13. ANNA MARIA

14. KiRA MAZUR

15. KHAYAT

16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo — UA:Eurovision 🇺🇦 (@uapbc) 9 января 2019 г.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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