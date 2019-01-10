Евровидение-2019: кто примет участие в нацотборе [ Редактировать ]
Украинская делегация обнародовала список из 16 участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на песенный конкурс Евровидение 2019 года. Об этом сообщается на странице организаторов в Тwitter.
Полный список выглядит следующим образом:
- Brunettes Shoot Blondes
- Braii
- YUKO
- Freedom Jazz
- KHAYAT
- BAHROMA
- LETAY
- KAZKA
- TAYANNA
- IVAN NAVI
- ANNA MARIA
- LAUD
- ЦЕШО
- The Hypnotunez
- VERA KEKELIA
- KiRA MAZUR
You’ve been waiting for this! 🎉— UA:Eurovision 🇺🇦 (@uapbc) 9 января 2019 г.
Participants of #Vidbir2019:
1. KAZKA
2. Brunettes Shoot Blondes
3. IVAN NAVI
4. LETAY
5. The Hypnotunez
6. Freedom Jazz
7. Braii
8. VERA KEKELIA
9. TAYANNA
10. BAHROMA
11. LAUD
12. YUKO
13. ANNA MARIA
14. KiRA MAZUR
15. KHAYAT
16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo
Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Смотрите также, кто победил в детском "Евровидении-2018".
по теме
Настя Каменских похвасталась формами в бикини (фото)
Украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.
Тина Кароль "зажгла" с Николаем Тищенко (видео)
Известная украинская певица Тина Кароль встретила Новый год на сцене во Дворце Украина
Новый год 2019: как встретили праздники звезды Украины (фото)
Украинские знаменитости публикуют снимки, на которых демонстрируют, где проводят новогодние праздники. Судя по фото, многие звезды предпочитают проводить время дома
Оля Полякова показала фото в одних колготах
Украинская певица Оля Полякова шокировала поклонников очередным пикантным фото
Избиение DZIDZIO: в Киеве ввели план "Перехват"
В пятницу, 28 декабря, в Киеве по адресу улица Викентия Хвойки 15/15 произошло нападение на популярного украинского исполнителя DZIDZIO