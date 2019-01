Украинская делегация обнародовала список из 16 участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на песенный конкурс Евровидение 2019 года. Об этом сообщается на странице организаторов в Тwitter.

Полный список выглядит следующим образом:

You’ve been waiting for this! 🎉



Participants of #Vidbir2019:



1. KAZKA

2. Brunettes Shoot Blondes

3. IVAN NAVI

4. LETAY

5. The Hypnotunez

6. Freedom Jazz

7. Braii

8. VERA KEKELIA

9. TAYANNA

10. BAHROMA

11. LAUD

12. YUKO

13. ANNA MARIA

14. KiRA MAZUR

15. KHAYAT

16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo