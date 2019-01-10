В Австралії взяли під варту чоловіка за підозрою у розсиланні підозрілих пакетів у диппредставництва різних країн.

48-річного жителя міста Шеппартон затримали удома. Його звинувачують у надсиланні небезпечних предметів службовою поштою, а це - федеральний злочин. За таке в Австралії можуть посадити до в'язниці на 10 років. Суд у справі відбудеться сьогодні.

Напередодні у консульства та посольства 16 країн у Мельбурні, Сіднеї та Канберрі доставили 38 посилок із невідомою речовиною.