Через сильні морози та снігопади на Дніпрі під Черкасами почалася масова задуха риби. Місцями іхтіологи вже фіксують критичну норму кисню у воді. Щоб не допустити мору, рибалки-любителі та промисловики вийшли на лід.

Чим і як рятують - дивіться.

Першими від зимової задухи почали гинути найвразливіші види риби. В основному - це плітка, верховод, окунь та судак, розповідають рибалки. За норми 6-8 відсотків, рівень кисню у воді місцями вже впав до критичних 4.

Це сталося через сильні морози та щільний шар снігу. Під кригою зараз суцільна темрява, а без доступу сонячного світла підводні рослини не здатні виробляти кисень.

"Це скільки? - Ну, близько 20-25 сантиметрів. - І цього вже достатньо? - Цього достатньо, щоб сонячне світло не попадало", - міряє лід Олександр Жежеря, головний спеціаліст відділу іхтіології Черкаського рибоохоронного патруля.

І така ситуація зараз майже по всьому Дніпру і його притоках. Аби забезпечити рибу киснем, вже четвертий день на кризі кипить робота. У найпроблемніших зонах - небайдужі рубають ополонки та забивають скошеним очеретом. Допомагають рибоохоронним патрульним, які - через великі площі водного плеса - не можуть впоратися самотужки.

"Наші патрульні працюють спільно з рибаками промисловиками, з любителями, які відгукнулись на наш заклик і приїхали сюди для того, щоб зробить цю роботу", - повідомив Віктор Іванько, начальник Черкаського рибоохоронного патруля.

Там де є течія, проблем із киснем немає. Ополонки люди пробивають здебільшого на відмежованих від русла ділянках. Після зимового скиду рівень води впав на понад два метри і величезні плеса виявилися відрізаними від Дніпра суходолом.

Своїм електро-буром Ярослав зробив майже шість сотень лунок. Каже, на заклик про допомогу відгукнулося не мало таких як він рибалок любителів. Але впевнений, їхня робота була б ефективнішою, аби про Дніпро дбала і сама Держава. Адже подібних замулених приток - безліч.

"Для того, щоб не було от цієї ситуації - треба прорити змив-снарядом 200 метрів від Дніпра. Тоді риба зможе сюди зайти і якщо тут буде задуха, то вона звичайно розвернеться і піде собі в Дніпро на більше русло", - розповідає Ярослав Чорной, рибалка-любитель.

Ситуація на Дніпрі поки що не критична. Але з відлигою, - сніг на кризі розтане, а коли замерзне знову, то утворить додатковий сонце-непробивний прошарок льоду.