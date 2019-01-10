Приговоренный к смертной казни украинский моряк вернулся в Украину (фото) [ Редактировать ]
Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманина, вернулся на территорию Украины. Об этом сообщила корреспондент "Подробностей" Галина Якушко.
Андрея Новичкова задержали по подозрению в убийстве. Тогда мужчина работал на иранском судне помощником капитана. По словам моряка, однажды он поссорился с матросом. Тот выпрыгнул с судна и погиб. Иранские власти обвинили украинца в убийстве.
Украинский моряк объявил голодовку. Позже, на 11 день его отпустили под личное обязательство консула. Покинуть Иран человек не мог.
Его обменяли на иранского шпиона и он уже прибыл в Киев. После посадки он вместе с представителями МИДа ответил на вопросы журналистов.
По словам моряка, его собирались казнить в Иране, но благодаря работе украинских дипломатов он вернулся домой.
Также он рассказал, что дома в Одессе его ждет бабушка.
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