Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманина, вернулся на территорию Украины. Об этом сообщила корреспондент "Подробностей" Галина Якушко.

Андрея Новичкова задержали по подозрению в убийстве. Тогда мужчина работал на иранском судне помощником капитана. По словам моряка, однажды он поссорился с матросом. Тот выпрыгнул с судна и погиб. Иранские власти обвинили украинца в убийстве.

Украинский моряк объявил голодовку. Позже, на 11 день его отпустили под личное обязательство консула. Покинуть Иран человек не мог.

Его обменяли на иранского шпиона и он уже прибыл в Киев. После посадки он вместе с представителями МИДа ответил на вопросы журналистов.

По словам моряка, его собирались казнить в Иране, но благодаря работе украинских дипломатов он вернулся домой.

Также он рассказал, что дома в Одессе его ждет бабушка.

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