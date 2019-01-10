В Николаеве на съемной квартире нашли мертвую молодую пару [ Редактировать ]
Вечером в среду, 9 января, в Николаеве в доме по улице Образцова от отравления угарным газом погибли муж и жена. Об этом сообщает издание Novosti-n.
В полицию позвонила женщина, которая сообщила, что только что ей позвонил ее брат Олег и сообщил, что они с женой чувствуют себя очень плохо, после этого связь прервалась.
Полицейские выехали по адресу, параллельно вызвав бригаду скорой помощи. На звонки и стук в дверь никто не открывал.
Понимая экстренность ситуации, полицейские, не дожидаясь ГСЧС, взломали дверь и в задымленной квартире обнаружили лежащую без сознания молодую пару. Пострадавшие еще подавали признаки жизни, поэтому их вытащили на лестничную клетку и медики приступили к оказанию помощи. Однако попытки каким-либо образом реанимировать мужчину и женщину оказались безуспешными - оба скончались.
Как выяснилось позже, молодая супружеская пара снимала здесь квартиру. По сообщению соседей, в этой квартире давно были проблемы с газовой колонкой - об этом говорили предыдущие жильцы. По всей видимости, именно это обстоятельство стало причиной смерти молодых супругов.
Ранее мы писали о том, что в квартире нашли мертвыми целую семью.
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