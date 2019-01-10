В Турции из клиники города Самсун выписал пострадавших при кораблекрушении балкера Volgo Balt 214 моряков. Об этом сообщил консул Украины в Турции Андрей Сибига в Тwitter .

По его словам, утром моряки встретились с губернатором Самсуна.

"Еще раз выражаем ему благодарность и турецкой стороне за оказанную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину, - написал Сибига.

Українських моряків виписано з клініки м Самсун.Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна-ще раз висловлюємо вдячність @osmankaymk та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину https://t.co/HqHiU9DQAj — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 10 января 2019 г.

Ранее мы сообщали, что спасатели вытащили из воды тела двух моряков.