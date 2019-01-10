9 января Печерский районный суд выпустил из СИЗО Петра Очеретяного, который подозревается в убийстве сотрудника Управления Госохраны Василия Хмелюка. На мужчину надели электронный браслет. Об этом "Информатор" узнал от вдовы погибшего мужчины.

Сумма залога, который внесли за боксера - 21 тысяча долларов.

На своей странице в Instagram жена Василия Хмелюка Алина написала:

Убийца на свободе. Всего 600 тысяч гривен - вот столько стоит жизнь офицера, участника боевых действий. Как суд мог так решить? Будьте осторожны, убийца-боксер снова разгуливает со своей таксой. Возможно, убьет еще кого-то. Ранее прокурор просил суд применить безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей, так как после совершения преступления боксер скрывался и изменил внешность.

"Боксер-убийца Петя Очеретяный, мой сосед, живет в соседнем квартале, его дом я прохожу каждый день, когда иду с ребенком в парк! Как? Как суд мог так решить? Почему такая несправедливость? Соседи, будьте осторожны, убийца-боксер снова разгуливает со своей таксой. Возможно убьет еще кого-то!" - добавила женщина.

Напомним, 2 января в Киеве на Печерске ударом в голову был убит 26-летний сотрудник Управления госохраны Украины. Подозреваемый сам сдался полиции. Им оказался 36-летний Петр Очеретяный, бывший профессиональный боксер.