Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.

Девушки в этот день ходили в сарай и там оставляли подвешенный гребень на ночь. Утром отправлялись смотреть, какого цвета волосы на нём. По обнаруженным локонам определяли цвет шевелюры будущего супруга.

Ходили к амбару и говорили: "Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!". Прислушивались к звукам, исходящим из складского строения. Если слышалось, что рожь пересыпают, то гадающая выйдет замуж за богатого. Если же веником метут, то пойдёт замуж за бедняка.

Было популярным гадание с помощью петуха. Для его проведения на полу или столе девушки раскладывали кусок хлеба, щепотку крупы, ножницы, уголь, золу, монетки, ставили миску с водой и зеркало. Потом вносили петуха и обращали внимание на то, что он начнет клевать в первую очередь:

хлеб – к урожаю,

крупу – к богатству;

золу – суженый будет кочегаром;

ножницы – портным;

воду – моряком;

монетки – богачом;

зеркало – щеголем;

уголь – всю жизнь в девках быть.

Еще гадали на семечках. На стол высыпали пригоршню семян подсолнуха и пересчитывали их со словами: "Бедный, богатый, вдовец, холостяк".

Приметы и традиции 11 января

11 января было принято загадывать детям загадки и рассказывать сказки. В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы. Считалось, что в Страшной день по земле бродит нечистая сила, поэтому в темное время суток без особой надобности из дома старались не выходить.

Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится. Грудным деткам в колыбель клали сухой цветок чертополоха. Еще в качестве оберега использовали предметы из железа (серп, топор, молот). Их в Страшной день под люльку клали заботливые родители. С утра было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за детей.

Люди верили, что в Страшной день нечистая сила особенно активная. Поэтому ее запросто можно увидеть своими глазами.

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Метель обещает пасмурный июль.

Лошадь спит стоя – к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.

Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

Дым идет столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.

Звезды мерцают на небе – к морозам.

Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

Облака низко по небу плывут – к стуже.

Лес шумит – к теплым денькам.

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