На автошляхах України очікується ускладнення до "жовтого" рівня небезпеки [ Редактировать ]
Сьогодні-завтра на автошляхах України очікується ускладнення погодних умов до першого "жовтого" рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив "Укравтодор".
У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг із дощем. На дорогах - ожеледицю.
А на Закарпатті досі шукають туриста-лижника, який загубився ще 6 січня в районі гори Гимба в Міжгірському районі. На пошуки підняли рятувальний гелікоптер.
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