Сьогодні-завтра на автошляхах України очікується ускладнення погодних умов до першого "жовтого" рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив "Укравтодор".

У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг із дощем. На дорогах - ожеледицю.

А на Закарпатті досі шукають туриста-лижника, який загубився ще 6 січня в районі гори Гимба в Міжгірському районі. На пошуки підняли рятувальний гелікоптер.