В Україну повернувся моряк Андрій Новічков [ Редактировать ]
Довгоочікуване повернення. В Україну, після майже двох років ув'язнення в Ірані, повернувся моряк Андрій Новічков. Як його зустріли на Батьківщині - бачила Галина Якушко.
"Мне 81 год. Вы поймите. Я вынуждена. Я мысленно мечтаю, что я должна его увидеть в проеме аэропорта".
На цьому архівному відео бабуся українського моряка Андрія Новічкова розповідає, як зустрічатиме онука. Сьогодні він у Бориспільському терміналі. Почувається добре, дякує всім, хто допоміг у звільненні.
"Друзьям, родственникам, бабушке моей. Она у нас никогда не сдается. Она молодец. Спасибо тем, кто помогал", - говорить Андрій Новічков, український моряк.
Два роки тому Андрій Новічков пішов у плавання, аби заробити грошей на лікування матері. На іранському судні працював помічником капітана. Одного вечора між ним і матросом зав'язався конфлікт. Зрештою, його опонент нібито опинився за бортом корабля і загинув. У порту Андрія Новічкова вже чекала іранська поліція зі звинуваченням у вбивстві. За законами шаріату Андрієві загрожувала шибениця. Про ті події сам моряк згадує неохоче.
"Это специфика их народа. То есть шаги предпринятия без обдумывания. Человек, который выпрыгивает за борт на ходу в холодную воду не раздумывая - ну я считаю, что таким точно не место в море", - говорить Андрій Новічков, український моряк.
Майже весь цей час Андрія Новічкова тримали в іранських в'язницях. Він навіть оголошував голодування, щоб вийти на волю під особисте зобов'язання консула. Два роки моряк не був удома. Та напередодні його обміняли на іранського шпигуна.
"Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше. Сьогодні о 12 ночі. Синхронно", - говорить Андрій Анікеєнко, перший заступник голови служби Зовнішньої розвідки України.
Сина іранського можновладця в Україні затримали за розголошення державної таємниці. Його імені чиновники не називають, посилаючись на таємницю розвідки. Тож обмін став єдиною можливістю звільнити Андрія. І вже сьогодні моряк поїде до бабусі в Одесу.
"Та хоть пешком. Дайте 10 минут, я побегу", - жартує Андрій Новічков, український моряк.
Андрій Новічков уже вирішив - улюбленої справи не покине. І знову шукатиме роботу в морі. За період ув'язнення, -каже - назбиралося чимало боргів, тож працювати доведеться наполегливо.
по теме
Приговоренный к смертной казни украинский моряк вернулся в Украину (фото)
Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманина, вернулся на территорию Украины
Биатлон. Оберхоф: результаты женской спринтерской гонки
10 января женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону
Кабмин утвердил дополнительные выходные в 2019 году
В четверг, 10 января, на заседании Кабинета министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2019 году
Сотни авто застряли в ледяном "плену" Одессы
В четверг утром, 10 января, под Одессой сильная гололедица и обледенение спровоцировали транспортные проблемы
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 10 января
В четверг, 10 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились