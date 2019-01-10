У Рівному провели подячний молебень з нагоди отримання Томосу [ Редактировать ]
Подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної церкви України провели сьогодні у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному.
Богослужіння, у якому узяв участь Петро Порошенко, очолив патріарх Філарет. Після молебню президент зазначив, що Томос, який на Різдво виставили у Софії Київській, згодом передали до Стамбула, щоб усі члени священного синоду Вселенського патріархату його підписали.
"Сьогодні вранці Томос повернувся до України і рішенням предстоятеля і з благословіння його Святості сьогодні він тут у Рівному, з нами", - заявив Петро Порошенко, президент України.
по теме
Петр Порошенко наградил Варфоломея орденом
Президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом
Петро Порошенко привітав з Різдвом та отриманням Томосу для України
Президент України Петро Порошенко привітав усіх українців зі святом народження Христа та отриманням Томосу для України, подякував за молитви та віру
Православна Церква України офіційно отримала Томос про автокефалію
Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Під час спільної літургії, Вселенський патріарх Варфоломій передав митрополиту Київському і всієї України Епіфанію жезл та документ про незалежність української церкви. Їх вже привезли до Києва
Вмешательство политиков в церковные дела приведет к дальнейшему расколу в обществе - Юрий Бойко
Вмешательство политиков в церковные дела приведет к дальнейшему расколу в обществе
Незалежна українська церква має бути відокремлена від політики - Юрій Бойко
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко занепокоєний маніпуляціями навколо автокефалії