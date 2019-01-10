Сьогодні вже 20 день, як у США триває урядова криза

На 19 день "шатдауну" палата представників США, де більшість належить демократам, схвалила законопроект, який частково міг би відновити роботу Мінфіну США та інших відомств без виділення грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

За відповідне рішення проголосували 240 конгресменів, проти - 188. Тепер цей законопроект ще має схвалити Сенат, де більшість, навпаки, має Республіканська партія. Утім лідер більшості республіканець Міч Макконелл не збирається виносити документ на голосування без досягнення домовленостей між Дональдом Трампом та демократами в Конгресі.

Нагадаю, сьогодні вже 20 день, як у США триває урядова криза. Через незатверджений кошторис не працює Міністерство фінансів та ще низка федеральних відомств.