США та Китай заклали основу для завершення торговельної війни. Про це заявили в китайському Міністерстві торгівлі, після переговорів, які напередодні відбулись у Пекіні.

Упродовж останніх трьох днів сторони розглядали питання, які сприяють залагодженню проблем, - йдеться в повідомленні.

Ще в грудні під час саміту G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на три місяці відклали запровадження нових мит. Спільну угоду сподіваються підписати до початку березня. Інакше США підвищить тарифи на ввезення китайських товарів у 2 з половиною рази, - пообіцяв Трамп.