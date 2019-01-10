Кокосовое масло становится все более популярным среди приверженцев правильного питания, и это неслучайно. Всю самую интересную и полезную информацию об этом продукте рассказали эксперты, пишет "Хроника.инфо".

Давайте узнаем какими же свойствами обладает кокосовое масло и как его лучше использовать?

Улучшает пищеварение . В современном мире, где не всегда есть возможность питаться правильно, а главное - регулярно, многие сталкиваются с такими проблемами, как дисбактериоз и вздутие живота. Кокосовое масло поможет вам с ними справиться, ведь оно обладает антимикробным и успокаивающим действиями. Просто попробуйте заменить обычное растительное масло, на котором вы привыкли готовить, на кокосовое, и уже через пару недель заметите результат.

. В современном мире, где не всегда есть возможность питаться правильно, а главное - регулярно, многие сталкиваются с такими проблемами, как дисбактериоз и вздутие живота. Кокосовое масло поможет вам с ними справиться, ведь оно обладает антимикробным и успокаивающим действиями. Просто попробуйте заменить обычное растительное масло, на котором вы привыкли готовить, на кокосовое, и уже через пару недель заметите результат. Помогает контролировать вес . Одной из важных особенностей кокосового масла является его способность быстро метаболизироваться, превращаясь в энергию, а не откладываясь в виде жира. Это свойство помогает активно бороться с абдоминальным ожирением, то есть с жировыми отложениями в области живота и верхней части тела. Достаточно регулярно употреблять кокосовое масло, вписывая его в дневную калорийность, начиная с 1 чайной ложки в день и постепенно увеличивая количество до 4 чайных ложек. Помимо этого, данный вид масла способствует ускорению метаболизма, что также положительно сказывается на физической форме. Ученые утверждают, что заменив любой другой вид масла кокосовым, вы начнете сжигать больше калорий, а значит, и худеть. Рекомендуемая доза в данном случае составляет около 2 столовых ложек в день.

. Одной из важных особенностей кокосового масла является его способность быстро метаболизироваться, превращаясь в энергию, а не откладываясь в виде жира. Это свойство помогает активно бороться с абдоминальным ожирением, то есть с жировыми отложениями в области живота и верхней части тела. Достаточно регулярно употреблять кокосовое масло, вписывая его в дневную калорийность, начиная с 1 чайной ложки в день и постепенно увеличивая количество до 4 чайных ложек. Помимо этого, данный вид масла способствует ускорению метаболизма, что также положительно сказывается на физической форме. Ученые утверждают, что заменив любой другой вид масла кокосовым, вы начнете сжигать больше калорий, а значит, и худеть. Рекомендуемая доза в данном случае составляет около 2 столовых ложек в день. Помогает контролировать диабет. В ходе недавно проведенных исследований ученые выяснили, что кокосовое масло помогает не только справиться с проблемой ожирения, но и уменьшить риск развития диабета 2 типа. Помимо этого, если врач уже поставил такой диагноз, кокосовое масло станет незаменимым помощником в контролировании уровня сахара в крови. Происходит это благодаря тому же процессу быстрой метаболизации, о котором мы уже упоминали ранее.

В ходе недавно проведенных исследований ученые выяснили, что кокосовое масло помогает не только справиться с проблемой ожирения, но и уменьшить риск развития диабета 2 типа. Помимо этого, если врач уже поставил такой диагноз, кокосовое масло станет незаменимым помощником в контролировании уровня сахара в крови. Происходит это благодаря тому же процессу быстрой метаболизации, о котором мы уже упоминали ранее. Поддерживает иммунитет. На наш иммунитет воздействует множество факторов, в том числе различные вирусы и бактерии. Если у организма недостаточно сил для борьбы с ними, это приводит к болезни. Для того чтобы защитные функции тела не ослабевали, обязательно включайте в рацион кокосовое масло. Оно богато лауриновой, каприновой и каприловой кислотами, которые обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

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