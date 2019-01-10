Подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної церкви України провели сьогодні у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному.

Богослужіння, у якому узяв участь Петро Порошенко, очолив патріарх Філарет. Після молебню президент зазначив, що Томос, який на Різдво виставили у Софії Київській, згодом передали до Стамбула, щоб усі члени священного синоду Вселенського патріархату його підписали.

"Сьогодні вранці Томос повернувся до України і рішенням предстоятеля і з благословіння його Святості сьогодні він тут у Рівному, з нами", - заявив Петро Порошенко, президент України.