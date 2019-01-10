Вісімдесят п'ятий ювілей відзначає сьогодні Перший президент України Леонід Кравчук. Проте, замість того, щоб приймати подарунки - він сам вирішив дещо презентувати українцям. Про що йдеться - розкаже Юлія Жешко.

"Перший про владу" - це назва книги, презентація якої перетворилась справді на грандіозну подію. Отримати особистий підпис автора приїхали і колишні, і діючі політики. Справа в тому, що книгу цю написав перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Хоча це видання для Леоніда Кравчука вже не перше, саме ця книга - мемуари автора. Сам він каже: аби її видати знадобилося якнайдалі дистанціюватися від влади.

"Я подивився на владу збоку - і ви знаєте я там побачив так багато цікавого. Чого я раніше побачити не міг, бо був зав'язаний на цьому питанні", - заявив Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).

Екс-президент зізнається, на створення книги його надихнула молодь. Попри те, що він припинив свою політичну діяльність - досі займається громадською. Зокрема, регулярно проводить зустрічі з молодими політиками і студентами.

"Я один з небагатьох учасників, якому пощастило бути на зустрічі з молоддю. Я припускаю, що саме ця зустріч його надихнула до такого видання, такої книги і саме про владу", - говорить Мирослав Дурдинець, викладач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ.

"Перший президент - наш випускник. І почесний Доктор нашого інституту. І постійний не гість, я кажу, а член колективу", - говорить Леонід Губерський, ректор КНУ імені Тараса Шевченка.

Звісно, Леонід Кравчук не перший, хто пише про владу. Проте, на відміну від багатьох осмислює всі помилки. І зазначає: в першу чергу це стосується його самого.

"Де були якісь проблеми в моєму житті, і в особистому і в політичному, і під час і після президентства - я критикую. Займаюсь самокритикою", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).

Каже, сьогодні це вкрай важливо. Адже, якщо про це мовчати - помилки й надалі будуть повторюватись. А це значно сповільнить розвиток держави. Хоча, багато хто з присутніх вважає, що така тенденція давно укорінилась в українському політикумі.

"Ганьба яка, коли влада наступна починає перекреслювати все, що робили до них. Це варварська традиція. Просто серце радіє, коли я бачу таку кількість журналістів, камер", - говорить Юрій Щербак, надзвичайний і повноважний посол України, письменник.

Мовляв, через це, кожні п'ять років суспільство втрачає частину історії.

"Міняється час, але скільки людей зберегло в собі українство, ті які були вмонтовані в партійний апарат. Як бурхливо відбувався процес у ВР", - говорить Лариса Івшина, головний редактор газети "День".

"Але чомусь про це забувають. А ви знаєте, я коли мовчу - це не означає, що я не бачу. Як кажуть - "не с кем говорить, Леонид Макарович". Я мовчу лише тому, що не хочу дратувати ситуацію",- говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).

Варто зазначити, що в центрі уваги була не лише нова книга. Аби привітати першого президента незалежної України в ювілеєм гостям навіть довелось вистояти чергу.

"Доброго здоров'я, насамперед, ну і натхнення".

"Бажаю міцного здоров'я. Я знаю, що він затятий мисливець".

"Миру і спокою, добра та щастя, довгих років!"

"Він підтримував ініціативи, які працювали. Я міг би розповідати, їх безліч".

У свої 85 Леонід Кравчук не полишає справ. Каже: часи змінюються, а разом з ними має змінюватись і система. А поки, завершує своєю відомою фразою.

"Маємо, те що маємо".