Негода не полишає Україну. Через снігопади напередодні ввечері у Запорізькій та Донецькій областях обмежили рух великовагового та маршрутного транспорту - про це повідомляє "Укравтодор".

Зокрема на Запоріжжі обмеження стосуються трьох доріг державного значення. А на Донеччині - автошляху "Мангуш - Запоріжжя".

У Нацполіції повідомили, що снігові замети у Покровську спричинили тисняву на дорогах. Там працюють поліцейські, рятувальники й автодор, які намагаються відновити рух транспорту.