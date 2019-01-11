Через негоду в Україні обмежили рух великовагового транспорту [ Редактировать ]
Негода не полишає Україну. Через снігопади напередодні ввечері у Запорізькій та Донецькій областях обмежили рух великовагового та маршрутного транспорту - про це повідомляє "Укравтодор".
Зокрема на Запоріжжі обмеження стосуються трьох доріг державного значення. А на Донеччині - автошляху "Мангуш - Запоріжжя".
У Нацполіції повідомили, що снігові замети у Покровську спричинили тисняву на дорогах. Там працюють поліцейські, рятувальники й автодор, які намагаються відновити рух транспорту.
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